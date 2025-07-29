Индийский посол Дораисвами указал на двойные стандарты ЕС к Индии из-за России

Индия не перестанет закупать нефть у России, несмотря на призывы Европейского союза. Об этом заявил посол Индии в Великобритании Викрама Дораисвами.
По словам дипломата, Индия начала сотрудничать с Россией во времена, когда западные страны отказывались поставлять Нью-Дели вооружение, но при этом отправляли его соседним странам. Он добавил, что Индия не требует от ЕС «теста на лояльность» и отметил, что государство продолжит следовать своим национальным интересам в области энергетической политики.
Дораисвами заметил, что ЕС требует от Индии прекратить закупать нефть у России, но при этом сам продолжает покупать редкоземельные металлы и энергоносители у РФ.
— Индия является третьим по величине потребителем энергии в мире. Мы импортируем более 80 процентов нашей энергии. Что бы вы хотели, чтобы мы сделали? Остановили нашу экономику? — заявил индийский посол в эфире радиостанции Times Radio, запись которого была опубликована в соцсети Х.
В новом пакете санкций Евросоюз снизил предельную цену на российскую нефть — теперь она составляет 47,6 доллара за баррель вместо прежних 60. Также ЕС ввел полный запрет на любые операции, связанные с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток — 2». Ограничения касаются как поставок товаров и услуг, так и любых других взаимодействий с проектами.