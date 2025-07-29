Ермаков: войска РФ подошли вплотную к Александрограду в ДНР

Российским войскам удалось вплотную подойти к находящемуся у границы с Днепропетровской областью селу Александроград в ДНР, сообщил во вторник в своем Telegram-канале военкор Тимофей Ермаков.
«Войска группировки “Центр” вплотную подошли к селу с очередным пафосным названием Александроград», — написал он.
Ермаков назвал Александроград последним форпостом перед штурмом села Искра и полным освобождением юго-запада Донбасса.
Ранее военкор Евгений Лисицин сообщил о продвижении российских подразделений к Александрограду и Искре. Также стало известно об оперативном окружении украинских военных в расположенном рядом с Александроградом селе Январское Днепропетровской области.