Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ермаков: войска РФ подошли вплотную к Александрограду в ДНР

Военкор назвал село последним форпостом перед штурмом Искры.

Источник: Аргументы и факты

Российским войскам удалось вплотную подойти к находящемуся у границы с Днепропетровской областью селу Александроград в ДНР, сообщил во вторник в своем Telegram-канале военкор Тимофей Ермаков.

«Войска группировки “Центр” вплотную подошли к селу с очередным пафосным названием Александроград», — написал он.

Ермаков назвал Александроград последним форпостом перед штурмом села Искра и полным освобождением юго-запада Донбасса.

Ранее военкор Евгений Лисицин сообщил о продвижении российских подразделений к Александрограду и Искре. Также стало известно об оперативном окружении украинских военных в расположенном рядом с Александроградом селе Январское Днепропетровской области.