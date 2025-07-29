Вэнс: Трампу нечего скрывать по делу Эпштейна, виноваты — Буш и Обама

Напомним, Эпштейн погиб в 2019 году в тюрьме, когда ожидал суд. В 2021 году за пособничество Эпштейну в сексуальном насилии над несовершеннолетними девочками осудили помощницу финансиста Гислейн Максвелл. Кроме того, в связях с Эпштейном обвиняли президента США Дональда Трампа, мужчины дружили более 15 лет.