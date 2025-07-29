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Вэнс: Трампу нечего скрывать по делу Эпштейна, виноваты — Буш и Обама

Финансист Джеффри Эпштейн обвинялся в торговле детьми с целью сексуальной эксплуатации.

Источник: Аргументы и факты

Президенту США Дональду Трампу нечего скрывать по делу покойного финансиста Джеффри Эпштейна, который обвинялся в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, это экс-лидеры США Джордж Буш и Барак Обама позволили разгуливать ему на свободе, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс журналистам в Кантоне, штат Огайо.

«Президент поручил генеральному прокурору обнародовать всю достоверную информацию и, честно говоря, пойти и найти дополнительную достоверную информацию, связанную с делом Джеффри Эпштейна. В течение 20 лет Обама и Министерство юстиции Джорджа Буша-младшего относились к этому парню (Эпштейну, — прим. ред.) снисходительно. Они не полностью расследовали дело», — приводит слова политика New York Post.

По словам Вэнса, если есть потребность в критике людей, связанных с делом Эпштейна, то надо обратить внимание на предыдущие администрации, которые не захотели продемонстрировать «полную прозрачность» и скрывали дело более 20 лет.

«Дональд Трамп, я говорю вам, ему нечего скрывать. Его администрации нечего скрывать», — подытожил Вэнс.

Напомним, Эпштейн погиб в 2019 году в тюрьме, когда ожидал суд. В 2021 году за пособничество Эпштейну в сексуальном насилии над несовершеннолетними девочками осудили помощницу финансиста Гислейн Максвелл. Кроме того, в связях с Эпштейном обвиняли президента США Дональда Трампа, мужчины дружили более 15 лет.

Ранее Трамп рассказал, когда перестал общаться с Эпштейном.

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