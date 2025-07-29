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Главные новости 29 июля 2025 года

Последние новости за сегодня — 29 июля 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 29 июля 2025.

Трамп опроверг информацию о требовании встречи с Си Цзиньпином

Американский президент Дональд Трамп заявил, что сообщения СМИ о том, что он настаивает на проведении саммита с председателем КНР Си Цзиньпином, — это фейк. Политик уточнил, что готов отправиться в Китай только, если от властей страны поступит соответствующее предложение.

В Британии готовят план признания Палестины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер анонсировал план признания палестинского государства. В документе будут изложены условия, которые позволят использовать признание как инструмент урегулирования вооруженного конфликта между Палестиной и Израилем.

Таиланд обвинил Камбоджу в нарушении режима перемирия

Представитель Вооруженных Сил Таиланда Ритча Суксуванон заявил, что военные Камбоджи не соблюдают ограничения режима прекращения огня, договоренность о котором была достигнута 28 июля. В районе Фу Макуа произошла перестрелка, инициированная камбоджийскими солдатами.

Еврокомиссия предупредила Киев о вероятной паузе в финподдержке

Еврокомиссия отправила Украине предупреждение о возможной приостановке оказания финансовой помощи из европейского фонда. Причина — давление Киева на антикоррупционные органы — Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Посол Индии ответил на претензии из-за закупок российской нефти

Посол Индии в Великобритании Викрам Дораисвами в беседе с журналистом Times Radio прокомментировал претензии по поводу закупок его страной нефти из России. Дипломат уточнил, что Индия импортирует 80% энергии и не может «отключить» экономику. Также он напомнил, что его страна десятилетия сотрудничает с РФ.