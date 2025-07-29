Главные новости 29 июля 2025 года

Посол Индии в Великобритании Викрам Дораисвами в беседе с журналистом Times Radio прокомментировал претензии по поводу закупок его страной нефти из России. Дипломат уточнил, что Индия импортирует 80% энергии и не может «отключить» экономику. Также он напомнил, что его страна десятилетия сотрудничает с РФ.