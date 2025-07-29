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Выборы в Приангарье: куда уходит Константин Бушуев

В Иркутской области вовсю шумят предвыборные кампании.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Reuters

И если главные выборы региона пока еще не начались — подписи муниципального фильтра кандидаты в губернаторы должны сдать до вечера 30 июля, то местные кампании просто порой жгут напалмом. Такого веселья на выборах в Приангарье не было уже давно.

Больше всего внимания привлекает кампания в Иркутском муниципальном округе. Там будут выбирать мэра и депутатов думы. Других выборов в новой территории не будет: глав будут назначать, а местные думы ликвидируются. И поэтому все внимание — на мэра. Даже депутаты не так интересны, как тот, кто будет управлять районом.

Кандидат от «Единой России», действующий мэр Иркутского района Леонид Фролов, сдал документы в избирком. Фролов стал победителем праймериз ЕР и идет на партийной поддержке. Теперь у комиссии есть 10 дней для принятия решения о регистрации.

А вот у главного конкурента Фролова — самовыдвиженца и бывшего единоросса Константина Бушуева — все намного интереснее. Телеграм-каналы сообщили о том, что Бушуев подал документы о снятии с регистрации в качестве самовыдвиженца, хотя и собрал нужное количество подписей, и получил удостоверение кандидата. И теперь его будет выдвигать какая-то партия, тем паче что время на это есть. Прочат выдвижение от КПРФ, подкрепляя эту теорию тем, что вокруг Бушуева крутится «красный блогер» Сергей Королев.

А другая часть экспертов иркутского сегмента Телеграм утверждает, что Бушуева будут снимать по суду. Телеграм-канал «Байкальский писыч» утверждает, что кандидат в мэры Иркутского округа от «Гражданской платформы» Елена Смирнова подала в суд заявление о снятии Константина Бушуева. Вот только Смирнова связана с волонтерской группой «Добро», которая активно участвует в кампании Леонида Фролова, и понятно, чьи «уши» видны из данной акции по снятию неугодного кандидата.

Кстати, «Единая Россия» решила, что молодой, пробивной и активный в политическом поле Константин Бушуев партию дискредитировал. И 25 июля исключила его из партии. Вместе с Бушуевым партбилет на стол приказано положить бывшему мэру Балаганского района Михаилу Кибанову, который снова стремится сесть в теплое кресло, а также инспектору администрации Услонского МО Зиминского района, которая подала документы на выборы мэра территории. Все исключенные пошли против партийных кандидатов, которые победили на праймериз, и решили составить им конкуренцию.

При этом нарушителей партийной дисциплины в иркутском реготделении «Единой России» намного больше, но почему-то не повезло только этим троим. В партии остался Александр Дубровин, который первым пошел против победителя праймериз Сергея Серебренникова на выборах мэра Братска и, что показательно, выиграл. Почему-то пропустили мимо партийной гильотины врио мэра Вихоревки Галину Дудаеву, которая идет самовыдвиженцем против партийного кандидата Александра Макарова.

И на этом переменчивом фоне пара кандидатов, находящихся под следствием, — это вообще ни о чем. Так, детские шалости. Речь о главе Кимильтейского МО Николае Андрееве, который обвиняется по делу о разбойном нападении. Он претендует на кресло мэра Зиминского района. И о Захаре Андреянове, подследственном по делу о передаче переселенцам непригодных для проживания квартир. Он претендует на пост мэра Баяндая. Оба идут в качестве самовыдвиженцев.

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