Заседание Совета постпредов стран СНГ пройдет в Минске

МИНСК, 29 июл — Sputnik. Очередное заседание Совета постпредов стран Содружества Независимых Государств (СНГ) откроется сегодня в Минске, сообщается на официальном сайте Исполкома СНГ.
В Исполкоме уточнили, что постпреды рассмотрят проекты повесток дня сразу трех заседаний — Совета министров иностранных дел, Совета глав правительств и Совета глав государств СНГ. Согласно планам, эти мероприятия пройдут осенью этого года в столицах Таджикистана и Беларуси.
Кроме того, постпред Таджикистана, председатель Совета Бахтовар Сафарзода проинформирует о выполнении в первом полугодии концепции председательства Таджикистана в СНГ в 2025 году и плана мероприятий по ее реализации.
Также члены Совета обсудят вопросы медийного сопровождения деятельности Содружества.