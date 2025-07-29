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Заседание Совета постпредов стран СНГ пройдет в Минске

Члены СППП в том числе обсудят вопросы медийного сопровождения деятельности Содружества Независимых Государств.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 29 июл — Sputnik. Очередное заседание Совета постпредов стран Содружества Независимых Государств (СНГ) откроется сегодня в Минске, сообщается на официальном сайте Исполкома СНГ.

В Исполкоме уточнили, что постпреды рассмотрят проекты повесток дня сразу трех заседаний — Совета министров иностранных дел, Совета глав правительств и Совета глав государств СНГ. Согласно планам, эти мероприятия пройдут осенью этого года в столицах Таджикистана и Беларуси.

Кроме того, постпред Таджикистана, председатель Совета Бахтовар Сафарзода проинформирует о выполнении в первом полугодии концепции председательства Таджикистана в СНГ в 2025 году и плана мероприятий по ее реализации.

Также члены Совета обсудят вопросы медийного сопровождения деятельности Содружества.