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Минюст зарегистрировал положение о добровольной экомаркировке

В Узбекистане вводится добровольная экомаркировка «Яшил белги» («Зеленый знак»), положение зарегистрировано в Минюсте республики.

Ранее сообщалось, что «Яшил белги» будет базироваться на стандарте ISO 14024. Стандарт описывает правила для программ экомаркировки типа I. Они основываются на оценке нескольких критериев и проверяются независимыми экспертами.

За регуляцию будет отвечать Минэкологии, которое разработает и стандарт маркировки. Также ведомство ответственно за признание маркировки других стран.

Для получения разрешения на маркировку подается заявка в орган, отвечающий за экомаркировку. Документы по этому вопросу рассматриваются пять рабочих дней.

При одобрении заявки проводится сертификация. Если же заявитель не согласен с ее итогами, то он может подать апелляцию.