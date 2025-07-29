Минюст зарегистрировал положение о добровольной экомаркировке

Ранее сообщалось, что «Яшил белги» будет базироваться на стандарте ISO 14024. Стандарт описывает правила для программ экомаркировки типа I. Они основываются на оценке нескольких критериев и проверяются независимыми экспертами.
За регуляцию будет отвечать Минэкологии, которое разработает и стандарт маркировки. Также ведомство ответственно за признание маркировки других стран.
Для получения разрешения на маркировку подается заявка в орган, отвечающий за экомаркировку. Документы по этому вопросу рассматриваются пять рабочих дней.
При одобрении заявки проводится сертификация. Если же заявитель не согласен с ее итогами, то он может подать апелляцию.