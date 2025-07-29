НАТО может устроить провокацию против Калининградской области, говоря, что Россия якобы глушит с территории региона GPS-сигналы. Об этом заявил РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
По мнению собеседника информагентства, провокацию могут организовать с двух направлений — и с Балтийского моря, и со стороны Сувалкского коридора.
Возможно, что Североатлантический альянс решится на такой шаг в том числе при полном поражении киевского режима, так как страны объединения хотят продолжать конфликт с Россией, отметил Нимайер.
Ранее немецкий политик заявил о рисках организации в любой момент новой диверсии на газопроводе «Северный поток — 2», если заинтересованные стороны попытаются помешать его восстановлению.