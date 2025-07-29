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Политик Нимайер: НАТО готовит провокацию против Калининградской области

Немецкий политический деятель отметил, что страны альянса говорят о якобы глушении Россией GPS-сигналов с территории региона.

Источник: Аргументы и факты

НАТО может устроить провокацию против Калининградской области, говоря, что Россия якобы глушит с территории региона GPS-сигналы. Об этом заявил РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

По мнению собеседника информагентства, провокацию могут организовать с двух направлений — и с Балтийского моря, и со стороны Сувалкского коридора.

Возможно, что Североатлантический альянс решится на такой шаг в том числе при полном поражении киевского режима, так как страны объединения хотят продолжать конфликт с Россией, отметил Нимайер.

Ранее немецкий политик заявил о рисках организации в любой момент новой диверсии на газопроводе «Северный поток — 2», если заинтересованные стороны попытаются помешать его восстановлению.

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