Переговоры глав военных округов Таиланда и Камбоджи оказались под угрозой срыва

Пока же на многих участках границы двух стран продолжаются перестрелки. В Бангкоке отмечают, что стрельба из стрелкового оружия началась ранним утром с камбоджийской стороны, войска Таиланда были вынуждены ответить также огнем из стрелкового оружия.