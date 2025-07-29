Переговоры глав военных округов Таиланда и Камбоджи оказались под угрозой срыва

Камбоджа во вторник, 29 июля, дважды перенесла назначенную на сегодняшнее утро встречу глав военных округов с Таиландом. Об этом передает таиландский телеканал Thai PBS со ссылкой на заявление командования сухопутных войск королевства.
«Камбоджийская сторона дважды перенесла назначенную на 07:00 (03:00 мск) встречу командующих военными округами Таиланда и Камбоджи. Во второй раз — на неопределенный срок», — говорится в заявлении таиландских военных.
Пока же на многих участках границы двух стран продолжаются перестрелки. В Бангкоке отмечают, что стрельба из стрелкового оружия началась ранним утром с камбоджийской стороны, войска Таиланда были вынуждены ответить также огнем из стрелкового оружия.
Ранее утром командование сухопутных войск Таиланда обвинило Камбоджу в неоднократном нарушении режима прекращения огня, который вступил в силу в полночь. В Бангкоке заявили, что камбоджийские военные вели стрельбу по позициям таиландских войск ночью и утром.
Читайте также: Перемирие между Таиландом и Камбоджей продержалось всего несколько часов.