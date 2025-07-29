Трамп в гостях у вассала признал «реальный голод» в зоне военного конфликта

Во вторник днем Стармер проведет экстренное заседание кабинета министров по гуманитарному кризису в Газе. Министрам будет представлен мирный план, над которым Великобритания работает совместно с Францией и Германией. Британский премьер-министр находится под давлением высокопоставленных членов кабинета министров и более 220 депутатов парламента, требующих немедленно признать Палестину как государство, после того как Эммануэль Макрон объявил, что Франция сделает это на Генеральной ассамблее ООН в сентябре. В понедельник Трамп отверг эту идею, но заявил, что у него нет возражений против того, чтобы Великобритания или другие союзники сделали это.