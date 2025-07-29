Трамп в гостях у вассала признал «реальный голод» в зоне военного конфликта

Дональд Трамп приказал Израилю доставить в Газу «все до последней унции продовольствия», впервые признав, что в палестинском анклаве наблюдается «настоящий голод». Во время визита в Великобританию президент США возразил Биньямину Нетаньяху после того, как премьер-министр еврейского государства назвал утверждение о том, что Израиль вызывает голод в Газе, «наглой ложью».
Трамп находится под растущим давлением с требованием вмешаться в гуманитарный кризис, поскольку за последние недели десятки палестинцев умерли от голода в результате кризиса, который ООН и другие гуманитарные организации связывают с блокадой Израилем доступа почти всей гуманитарной помощи на территорию страны, пишет The Guardian.
На встречах с британским премьером Киром Стармером, включая бессвязную 70-минутную пресс-конференцию на гольф-курорте Трампа Тернберри в Шотландии, американский президент также заявил, что теряет терпение по отношению к Владимиру Путину из-за конфликта на Украине, и пообещал ввести санкции против торговых партнеров России в течение 10−12 дней, если не будет достигнуто прекращения огня.
Чувствующий себя хозяином на британской земле Трамп осыпал прибывшего к нему на поклон вассала Стармера похвалами, но не избежал соблазна влезть во внутренние дела Соединенного Королевства, призвав британца снизить налоги и бороться с нелегальной иммиграцией, чтобы победить на следующих выборах.
Чувствовавший себя явно не в своей тарелке на территории собственной же страны Стармер пытался оказать давление на Трампа по Газе во время из встречи, сообщили правительственные источники.
Президент США заявил журналистам, что Израиль несет «большую ответственность» за кризис, упрекнув Нетаньяху, который ранее в понедельник заявил, что в Газе «нет голода».
На вопрос, согласен ли он с такой оценкой, Трамп ответил: «Я не знаю. Судя по телевидению, я бы сказал, что не особенно, потому что эти дети выглядят очень голодными».
Позже американский президент добавил: «Мы можем спасти многих людей, я имею в виду некоторых из этих детей. Это настоящий голод; я вижу это, и это невозможно подделать. Поэтому мы собираемся принять еще большее участие».
На вопрос, о чем он попросит Нетаньяху в следующий раз, когда они будут говорить, Трамп ответил: «Мы даем деньги и даем еду, но мы здесь … Я хочу, чтобы он позаботился о том, чтобы они получили еду. Я хочу убедиться, что они получат еду, все до последней унции.».
Трамп раскритиковал ХАМАС за то, что тот не освободил оставшихся заложников, и сказал, что с этой группировкой боевиков «очень трудно иметь дело», предположив, что он попросил израильское правительство изменить свой подход. «Я сказал Израилю, я сказал Биби, что теперь, возможно, вам следует поступить по-другому», — сказал он.
Президент США выступал перед двусторонней встречей со Стармером, который прилетел к американскому боссу в Эршир, чтобы встретиться с ним в понедельник.
Трамп заявил, что он «очень разочарован» Путиным и «больше не заинтересован в разговоре с ним» из-за продолжающихся ударов по Украине.
Трамп заявил, что сократит свой 50-дневный срок для прекращения огня до 10−12 дней, прежде чем он введет вторичные санкции в отношении торговых партнеров России, пишет The Guardian.
Разобравшись на словах с геополитическими противниками, Трамп взялся вставлять мозги Стармеру, чтобы тот снизил налоги и иммиграцию, назвав премьер-министра и Найджела Фараджа, лидера партии Reform UK, «хорошими людьми».
«Я предполагаю, что между вами и Найджелом что-то происходит, и это нормально, — глубокомысленно, но бессвязно вещал Трамп. — Но, вообще говоря, тот, кто больше всего снижает налоги, тот, кто обеспечивает вам самые низкие цены на энергоносители и лучшие виды энергии, тот, кто удерживает вас от войн… Я думаю, что на выборах победит тот, кто будет самым жестким и компетентным в вопросах иммиграции».
Выступая вместе с Трампом, Стармер заявил на пресс-конференции, что британская общественность «возмущена» «абсолютной катастрофой» в Газе и заявила о необходимости срочного прекращения огня.
В минувшие выходные Израиль объявил, что приостанавливает боевые действия в трех районах Газы на 10 часов в день и открывает безопасные маршруты для доставки гуманитарной помощи, в то время как Великобритания подтвердила, что работает с Иорданией над осуществлением десантирования грузов с воздуха на эту территорию, пишет The Guardian.
Однако, по словам представителей здравоохранения и очевидцев, в понедельник по меньшей мере 25 палестинцев, в том числе четверо детей, были убиты, когда израильские войска открыли огонь по людям из автоколонны грузовиков, направлявшихся за помощью в южную часть сектора Газа. От израильских военных пока не поступало комментариев, отмечает The Guardian.
Агентства по оказанию помощи заявляют, что новых мер недостаточно для борьбы с усиливающимся голодом на этой территории.
Мартин Пеннер, представитель продовольственного агентства ООН, сообщил Associated Press, что все 55 грузовиков с гуманитарной помощью, которые прибыли в понедельник, были разграблены голодающими, прежде чем они добрались до складов Всемирной продовольственной программы. Другой представитель ООН заявил, что на местах ничего не изменилось и никаких альтернативных маршрутов не было разрешено.
По словам местных представителей здравоохранения, в общей сложности по меньшей мере 78 палестинцев были убиты в результате израильских ударов или перестрелок в понедельник, включая беременную женщину и ее ребенка, который был доставлен после ее смерти, но также скончался.
Во вторник днем Стармер проведет экстренное заседание кабинета министров по гуманитарному кризису в Газе. Министрам будет представлен мирный план, над которым Великобритания работает совместно с Францией и Германией. Британский премьер-министр находится под давлением высокопоставленных членов кабинета министров и более 220 депутатов парламента, требующих немедленно признать Палестину как государство, после того как Эммануэль Макрон объявил, что Франция сделает это на Генеральной ассамблее ООН в сентябре. В понедельник Трамп отверг эту идею, но заявил, что у него нет возражений против того, чтобы Великобритания или другие союзники сделали это.
Трамп также сказал, что США и их союзники создадут в Газе центры общественного питания без барьеров, хотя и не сообщил подробностей о том, как они будут функционировать.
В понедельник днем около 100 протестующих собрались в Балмеди, ближайшей деревне к Абердинширскому полю для гольфа Трампа, размахивая палестинскими флагами и скандируя: «Вам здесь не рады». Кей Коллин, преподавательница современных наук на пенсии, сказала, что приехала сюда из Эдинбурга, потому что «наблюдая за тем, что происходит в Газе, если бы это происходило с моими внуками, я бы надеялась, что другие люди заступились бы за них».
В то время как многие люди называли кризис с голодом в Газе самой неотложной причиной своего протеста, политику Трампа в отношении иммиграции, прав трансгендеров и сокращения международной помощи, а также плакаты и лозунги, обвиняющие его в женоненавистничестве и травле. Дженна Харпин, мать четверых детей из Портсоя, сказала, что она была «возмущена» тем, сколько денег было потрачено правительствами Шотландии и Великобритании на организацию визита Трампа, особенно в то время, когда местные советы сокращали расходы на жизненно важные услуги.
Протестующие прошли маршем по деревне, в то время как в ожидании прибытия Трампа усилилось присутствие полиции. Доступ к местным достопримечательностям был значительно ограничен из-за того, что пляж был оцеплен полицейскими, а в дюнах были замечены снайперы, отмечает The Guardian.