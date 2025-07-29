Работу акимов в Казахстане будут оценивать по количеству безработных

Премьер-министр дал ряд соответствующих поручений профильным министерствам и акиматам:
- министерству труда и социальной защиты населения совместно с акимами регионов — обеспечить выполнение ключевых показателей рынка труда, предусмотренных региональными картами занятости;
- акимам регионов взять на личный контроль исполнение планов по трудоустройству с акцентом на создание постоянных рабочих мест;
- министерству национальной экономики совместно с отраслевыми госорганами и акиматами регионов — до 1 сентября обеспечить размещение в информационной системе государственного планирования всех данных по проектам, реализуемых в 2025—2027 годах. Также необходимо с начала следующего года внедрить KPI акимов районов и городов по расширению занятости населения;
- министерству цифрового развития — до конца года обеспечить интеграцию данных госорганов и бизнеса и разработать единую цифровую систему по созданию новых рабочих мест.
Добавим, в середине июля сообщалось, что Казахстан оказался лидером по числу безработных среди стран ЕАЭС — в стране насчитали 346,1 тыс. безработных, зарегистрированных в службах занятости. Это самый высокий показатель в странах Евразийского экономического союза.
При этом тогда отмечалось, что не все безработные попадают в статистику. По последним данным, около 4,7 млн человек в возрасте 15 лет и старше вообще не входят в состав рабочей силы — то есть официально не считаются ни занятыми, ни безработными.
Кроме того, ранее эксперт рассказал, приведет ли повышение минимальной зарплаты к росту безработицы в Казахстане.