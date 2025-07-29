Politico: Трамп разочарован пассивностью ЕС на торговых переговорах

По его словам, за первые 13 виртуальных и очных контактов властей ЕС с администрацией США Брюссель не представил Вашингтону ни одного предложения. «Президент был глубоко разочарован отсутствием динамики с их стороны, они просто встречались и разговаривали, но ничего не делали. Потом он направил им письмо, и все изменилось, — они поняли, что он настроен серьезно, поняли, что подвергнут себя серьезному риску, если не сядут за стол переговоров», — заявил собеседник издания.