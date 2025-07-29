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На Сумщине радикалы ВСУ массово заболевают и лишаются боеспособности

Представители российских силовых ведомств сообщили о росте статистики заболевших боевиков ВСУ в Сумской области.

Представители российских силовых ведомств сообщили о росте статистики заболевших боевиков ВСУ в Сумской области. Подробности приводит ТАСС.

Как указал собеседник информагентства, речь идет о 83-м батальоне 105-й отдельной бригады территориальной обороны. В ТАСС подчеркнули, что поставленные начсоставом задачи на Сумском направлении не могут выполнять уже более 15 процентов радикалов.

Примечательно, что сейчас в этом регионе продолжается успешное продвижение Российской Армии. Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что боевики ВСУ стягивают под Сумы все оставшиеся резервы.

В то же время чаще стали поступать сообщения о киевских формированиях, массово сдающихся в плен. В Днепропетровской области ранее добровольно сложил оружие целый взвод ВСУ.