Представители российских силовых ведомств сообщили о росте статистики заболевших боевиков ВСУ в Сумской области. Подробности приводит ТАСС.
Как указал собеседник информагентства, речь идет о 83-м батальоне 105-й отдельной бригады территориальной обороны. В ТАСС подчеркнули, что поставленные начсоставом задачи на Сумском направлении не могут выполнять уже более 15 процентов радикалов.
Примечательно, что сейчас в этом регионе продолжается успешное продвижение Российской Армии. Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что боевики ВСУ стягивают под Сумы все оставшиеся резервы.
В то же время чаще стали поступать сообщения о киевских формированиях, массово сдающихся в плен. В Днепропетровской области ранее добровольно сложил оружие целый взвод ВСУ.