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Стало известно о подготовке провокации НАТО против российского региона

Североатлантический альянс может задуматься о подготовке провокации в отношении Калининградской области. В разговоре с РИА «Новости» глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер выразил мнение, что одной из возможных причин для этого могут служить помехи, возникающие для GPS-сигналов.

Источник: Life.ru

Нимайер пояснил, что страны НАТО утверждают о вероятном глушении GPS-сигналов со стороны России из Калининграда, что они связывают с действиями российских спецслужб.

Политик подчеркнул, что подобные обстоятельства могут быть использованы для организации провокации, которая могла бы произойти как с морского направления, так и со стороны Сувалкского коридора. Он также отметил, что такой шаг может быть предпринят, особенно если киевский режим столкнётся с полным поражением, поскольку НАТО будет вынуждено продолжать конфликт с Россией.

А ранее военкор Александр Коц заявил, что масштабное противостояние между РФ и альянсом может стартовать после того, как НАТО начнёт свой план по «оперативному подавлению» оборонительных систем России в Калининградской области. При этом любые реальные попытки «подавить» регион могут привести к глобальной катастрофе. Однако в России на подобные замашки НАТО реагируют спокойно, заявляя, что те «перебьются» со своими планами.

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