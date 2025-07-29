Политик подчеркнул, что подобные обстоятельства могут быть использованы для организации провокации, которая могла бы произойти как с морского направления, так и со стороны Сувалкского коридора. Он также отметил, что такой шаг может быть предпринят, особенно если киевский режим столкнётся с полным поражением, поскольку НАТО будет вынуждено продолжать конфликт с Россией.