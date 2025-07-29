В Приднестровье поблагодарили Россию за миротворческую операцию

Лидер Приднестровья также напомнил, что 33 года назад после ввода миротворческих сил России было остановлено кровопролитие, которое «развязало руководство Молдавии в ходе вооруженной агрессии против приднестровского народа». По его словам, для Тирасполя по-прежнему основополагающими остаются принципы урегулирования существующих противоречий исключительно мирными средствами, а также взаимоуважение и конструктивное сотрудничество с Молдавией по широкому кругу вопросов.