В Приднестровье поблагодарили Россию за миротворческую операцию

ТИРАСПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости. Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил о благодарности жителей республики в адрес России за миротворческую операцию и выступил за её продолжение.
«В современных условиях чрезвычайно важно, чтобы действующая миротворческая операция продолжалась, а ее формат не подвергался пересмотру», — отметил Красносельский в своем обращении в День ввода миротворческих сил Российской Федерации в Приднестровье. Слова приднестровского лидера приводит пресс-служба главы ПМР.
Лидер Приднестровья также напомнил, что 33 года назад после ввода миротворческих сил России было остановлено кровопролитие, которое «развязало руководство Молдавии в ходе вооруженной агрессии против приднестровского народа». По его словам, для Тирасполя по-прежнему основополагающими остаются принципы урегулирования существующих противоречий исключительно мирными средствами, а также взаимоуважение и конструктивное сотрудничество с Молдавией по широкому кругу вопросов.
«Глубоко убежден, что Россия как гарант мира на Днестре всегда обеспечивала и продолжает обеспечивать нерушимость ранее достигнутых договоренностей, которые лежат в основе действующего формата миротворческой операции. Приднестровцы благодарны Российской Федерации за ее вклад в укрепление безопасности и стабильности», — подчеркнул Красносельский.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
В этом году исполнилось 33 года с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне конфликта поддерживают российские военнослужащие, приднестровские, молдавские и военные наблюдатели от Украины. Миротворцы несут службу на стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.