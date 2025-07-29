Процедуру оформления пенсии предлагают пересмотреть в Казахстане

«Ранее процесс назначения пенсии требовал личного участия граждан и для получения выплат необходимо было собирать документы, подтверждать трудовой стаж. При этом бумажная обработка данных вызывала задержки, очереди и повышала риск ошибок при ручном расчете пенсии. Сегодня в пилотном режиме внедрен принципиально новый подход. На основе скоринга по возрасту система автоматически формирует пенсионное дело, проверяет сведения о стаже и проактивно назначает выплаты — без необходимости обращения со стороны гражданина», — отметил вице-министр.