Саудовская Аравия и Франция возглавят усилия ООН по признанию государственности Палестины. Две страны открывают трехдневную конференцию в Организации объединенных наций, целью которой является мирное урегулирование и прекращение войны в Газе.
Франция и Саудовская Аравия открыли трехдневную конференцию в Организации объединенных наций с целью признания палестинской государственности в рамках мирного урегулирования, направленного на прекращение войны в Газе.
Конференция началась в понедельник, всего через несколько дней после того, как президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж официально признает палестинское правительство в сентябре в попытке активизировать мирные переговоры о создании двух государств, которые были практически отменены после смертоносного рейда ХАМАСА и последующей израильской военной операции, начавшейся в 2023 году, отмечает The Guardian.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что конференция также послужит платформой для признания палестинской государственности другими европейскими странами.
Напомним, что на дворе стоит 2025 год. Россия (как правопреемник Советского Союза) признает Государство Палестину с 1988 года.
Хотя француз Барро не уточнил, какие страны он имел в виду, слухи были сосредоточены на Соединенном Королевстве, где премьер Кир Стармер находится под растущим давлением со стороны членов парламента от лейбористской партии, требующих оказать давление на Израиль с целью прекращения войны.
«Только политическое решение, предусматривающее создание двух государств, поможет удовлетворить законные чаяния израильтян и палестинцев жить в мире и безопасности, — заявил Барро на открытии переговоров в понедельник. — Альтернативы нет».
Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд заявил, что королевство добивается одобрения Всемирного банка на перевод 300 миллионов долларов Газе и Западному берегу для борьбы с тяжелым гуманитарным кризисом на этой территории. Он заявил, что палестинцы имеют «законное право» на создание независимого государства вдоль границ, очерченных в 1967 году, «со столицей в Восточном Иерусалиме».
«Это не просто политическая позиция, но твердое убеждение в том, что независимое палестинское государство является истинным ключом к миру в регионе», — сказал глава саудовского МИД.
Переговоры проходят под сопредседательством 16 других стран и делегаций, включая Великобританию, Ирландию и Европейский союз.
В настоящее время Великобритания не признает Палестину, но лейбористы оказывают на Стармера все большее давление, требуя от него содействия в достижении дипломатического решения. Более 220 депутатов, треть парламента, подписали в пятницу письмо, адресованное Стармеру, с призывом к Великобритании признать палестинское государство.
«Мы ожидаем, что результатом конференции станет то, что правительство Великобритании определит, когда и как оно будет действовать в соответствии со своим давним обязательством по созданию двух государств, а также как оно будет работать с международными партнерами, чтобы воплотить это в жизнь», — написали депутаты в письме.
На этой неделе Стармер отзовет свой кабинет министров после летних каникул для проведения экстренного заседания по кризису в Газе, и правительственные источники сообщили, что официальное признание палестинской государственности при лейбористском правительстве было вопросом «когда, а не если».
Ожидалось, что он также подтолкнет Дональда Трампа к решению вопроса о гуманитарной помощи и растущем кризисе недоедания и голода в Газе. В понедельник две ведущие правозащитные организации, базирующиеся в Израиле, «Бецелем» и «Врачи за права человека», заявили, что Израиль совершает геноцид против палестинцев в Газе, и западные союзники страны имеют юридический и моральный долг остановить это.
«Нам нужно мобилизовать другие страны в поддержку предоставления этой помощи, и да, это действительно предполагает оказание давления на Израиль, потому что это абсолютная гуманитарная катастрофа», — сказал Стармер, выступая вместе с президентом США в понедельник, когда два этих деятеля встретились на гольф-курорте Трампа Тернберри в Шотландии, чтобы обсудить торговля и гуманитарный кризис в Газе, отмечает The Guardian.
Переговоры начались всего через несколько дней после того, как Макрон заявил, что Франция признает палестинскую государственность в сентябре, заявив, что это решение «обеспечит ее жизнеспособность и гарантирует, что, приняв ее демилитаризацию и полностью признав Израиль, она внесет вклад в безопасность всех на Ближнем Востоке».
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил решение Макрона, заявив, что оно «поощряет террор» и что палестинское государство станет «стартовой площадкой для уничтожения Израиля».
Израиль также раскритиковал конференцию, организованную Саудовской Аравией и Францией в понедельник. «Эта конференция не способствует поиску решения, а скорее усиливает иллюзию. Вместо того чтобы требовать освобождения заложников и работать над ликвидацией режима террора ХАМАСА, организаторы конференции участвуют в дискуссиях и пленарных заседаниях, которые оторваны от реальности», — сказал Дэнни Деймон, посол Израиля в ООН.
США разделили мнение Израиля и в понедельник назвали конференцию «непродуктивной и несвоевременной».
«Соединенные Штаты не будут участвовать в этом оскорблении, но продолжат возглавлять реальные усилия по прекращению боевых действий и установлению постоянного мира», — говорится в заявлении представителя госдепартамента Тэмми Брюс. «Мы по-прежнему сосредоточены на серьезной дипломатии, а не на организованных конференциях, призванных создать видимость значимости».