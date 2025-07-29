Опомнились: две страны решили продвигать идею признания палестинской государственности

«Нам нужно мобилизовать другие страны в поддержку предоставления этой помощи, и да, это действительно предполагает оказание давления на Израиль, потому что это абсолютная гуманитарная катастрофа», — сказал Стармер, выступая вместе с президентом США в понедельник, когда два этих деятеля встретились на гольф-курорте Трампа Тернберри в Шотландии, чтобы обсудить торговля и гуманитарный кризис в Газе, отмечает The Guardian.