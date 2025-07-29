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Bloomberg узнал о планах Германии удвоить оборонный бюджет за четыре года

Германия к 2029-му намерена удвоить оборонный бюджет, увеличив его до €162 млрд, пишет Bloomberg. В эту сумму входят €9 млрд на помощь Киеву. В июне правительство одобрило проект бюджета с военными расходов €152,8 млрд в 2029-м.

Источник: Reuters

Германия намерена к 2029 году увеличить годовой оборонный бюджет до €162 млрд ($189 млрд), удвоив его, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника в правительстве. В эту сумму входят €9 млрд, которые Берлин выделяет на поддержку Киева.

Агентство отмечает, что такие планы опережают цель стран НАТО увеличить военные расходы до 3,5% ВВП к 2035 году. Как пишет Bloomberg, одной из самых больших проблем для Берлина будет обеспечение фактического расходования дополнительного военного бюджета в условиях «острых производственных проблем, длинных очередей и постоянных задержек с крупными заказами».

Источники Bloomberg рассказывали до этого, что среди потенциальных закупок Германия рассматривает до 2,5 тыс. боевых бронированных машин GTK Boxer и до 1 тыс. танков Leopard 2 в рамках совместных европейских усилий по созданию новых бригад НАТО. По словам собеседников агентства, стоимость заказа, который находится на рассмотрении в Министерстве обороны, может достигать €25 млрд.

В документе, распространенном немецким правительством 28 июля, говорится, что регулярный бюджет на следующий год предусматривает чистый новый долг в размере €89,9 млрд, который вырастет до €126,9 млрд в 2029-м.

Кроме того, дополнительные расходы, в том числе недавно утвержденные налоговые льготы и увеличение социальных расходов, увеличат дефицит бюджета Германии до €172 млрд к 2029 году согласно планам Минфина.

В мае канцлер ФРГ Фридрих Мерц в инаугурационной речи в бундестаге пообещал сделать Германию и Европу настолько сильными, чтобы им «никогда не пришлось применять оружие». В конце июня немецкое правительство одобрило проект бюджета, в рамках которого оборонные расходы будут поэтапно увеличиваться в ближайшие годы и возрастут с €62,4 млрд в 2025-м до €152,8 млрд в 2029-м, до 3,5% ВВП.

Reuters писал, что правительство Германии стремится облегчить оборонные закупки за счет упрощения юридических процедур. Немецкие власти хотят снизить барьеры для стартапов и инновационных компаний, испытывающих нехватку денежных средств, путем предоставления возможности авансовых платежей, поясняло агентство.

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