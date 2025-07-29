Bloomberg узнал о планах Германии удвоить оборонный бюджет за четыре года

В мае канцлер ФРГ Фридрих Мерц в инаугурационной речи в бундестаге пообещал сделать Германию и Европу настолько сильными, чтобы им «никогда не пришлось применять оружие». В конце июня немецкое правительство одобрило проект бюджета, в рамках которого оборонные расходы будут поэтапно увеличиваться в ближайшие годы и возрастут с €62,4 млрд в 2025-м до €152,8 млрд в 2029-м, до 3,5% ВВП.