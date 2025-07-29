Попытки ликвидировать антикоррупционное ведомство стали признаком того, что глава киевского режима Владимир Зеленский и «его клановая группа помощников» начали паниковать из-за снижения популярности, о котором говорят опросы украинцев. Об этом пишет Politico.
Как передает издание, на данный момент победа Зеленского на президентских выборах «представляется маловероятной». Наиболее вероятным кандидатом стал бывший командующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) генерал Валерий Залужный.
«Действительно, по мере снижения популярности Зеленского он и его команда рефлекторно стремятся укрепить свою власть, одновременно подрывая другие институты и запугивая критиков», — сказано в публикации.
Отмечается, что сегодня уже «многие начинают подозревать, что некоторые из шпионских охот с целью выявления предателей и российских пособников могут быть замаскированной политической охотой на ведьм», чтобы сдержать критику и заставить замолчать оппонентов.
Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Зеленский может пожертвовать позициями ВСУ для того, чтобы сохранить свой пост и удержать политический контроль над Украиной.