FT: дороги ЕС непригодны для переброски войск в случае конфликта с Россией

БРЮССЕЛЬ, 29 июля. /ТАСС/. Автомобильные и железные дороги Евросоюза непригодны для быстрой переброски по всей континентальной части Европы военной техники и войск в случае конфликта с Россией. Об этом заявил еврокомиссар по делам транспорта и туризма Апостолос Цицикостас газете Financial Times (FT). Глава транспортного ведомства ЕС собирается потратить по меньшей мере 17 млрд евро на модернизацию европейской инфраструктуры «для повышения военной мобильности».
Танки НАТО весом до 70 тонн в случае задействования их для реагирования на восточной границе застрянут, по его словам, в тоннелях, обрушат мосты и… «запутаются в пограничных протоколах». Сейчас на переброску военной техники и войск «из западной части Европы в восточную уходят недели, а в некоторых случаях и месяцы». «Такова реальность», — констатировал еврокомиссар, указавший, что часть существующей инфраструктуры была построена без учета возможности «транспортировки армий через территорию» сообщества.
«У нас есть старые мосты, которые нужно обновить, усовершенствовать, и узкие, которые следует расширить, а есть и несуществующие, которые необходимо построить», — сказал Цицикостас. Брюссель разрабатывает сейчас стратегию, которая в случае нападения обеспечит возможность перемещения войск «в течение нескольких часов, максимум в течение нескольких дней» путем модернизации 500 инфраструктурных проектов вдоль четырех военных коридоров, которые пролегают через страны ЕС.
Проекты, которые были определены совместно с НАТО и военным командованием альянса, держатся в секрете из соображений безопасности. Брюссель также сократит бюрократическую нагрузку, чтобы избежать «застревания танков в бумажной волоките» при пересечении границ, проинформировал Цицикостас. План военной мобильности дополнит соглашение союзников по НАТО об увеличении целевого показателя расходов на оборону до 5% ВВП, включая 1,5% на инфраструктуру безопасности и обороны, добавил еврокомиссар.
Издание напоминает, что в июне генсек НАТО Марк Рютте назвал Россию «главной угрозой альянса» и заявил, что она якобы намерена атаковать НАТО в 2030 году. При этом генсек военного блока не смог объяснить, на чем основаны подобные утверждения.