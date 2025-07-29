FT: дороги ЕС непригодны для переброски войск в случае конфликта с Россией

Танки НАТО весом до 70 тонн в случае задействования их для реагирования на восточной границе застрянут, по его словам, в тоннелях, обрушат мосты и… «запутаются в пограничных протоколах». Сейчас на переброску военной техники и войск «из западной части Европы в восточную уходят недели, а в некоторых случаях и месяцы». «Такова реальность», — констатировал еврокомиссар, указавший, что часть существующей инфраструктуры была построена без учета возможности «транспортировки армий через территорию» сообщества.