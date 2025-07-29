Гарвард согласился заплатить крупную сумму ради улаживания конфликта с Белым домом

«Гарвард неохотно соглашается напрямую платить федеральному правительству, но участники переговоров всё ещё обсуждают точные финансовые условия», — передаёт издание.
По данным источников, сроки достижения соглашения между администрацией Трампа и Гарвардским университетом остаются неопределёнными. Предполагается, что Гарвард будет настаивать на увязке любого соглашения с федеральным иском, поданным университетом против правительства в связи с сокращением финансирования и ограничениями на приём иностранных студентов.
Напомним, 20 мая Минздрав США отозвал у Гарварда гранты на сумму около 60 миллионов долларов из-за нерешённых проблем с антисемитизмом и расовой дискриминацией. Через пару дней американские власти отозвали аккредитацию вуза по программам обмена SEVP, но федеральный судья воспрепятствовал этому решению.