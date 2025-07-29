Кнайсль: Власть Вучича практически висит на волоске

Она отметила, что ситуация в Белграде кажется ей крайне запутанной. По ее словам, Вучич чередует резкие заявления о возможном госперевороте с более примирительными высказываниями в адрес Брюсселя. Она подчеркнула, что подобные действия свидетельствует о сложном положении сербского лидера.