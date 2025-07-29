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Кнайсль: Власть Вучича практически висит на волоске

Кнайсль заявила, что у Вучича отсутствует четкий политический курс.

Источник: Комсомольская правда

Лидер Сербии Александар Вучич сейчас находится в довольно затруднительном положении, а его власть практически «висит на волоске». Такое заявление сделала в беседе с ТАСС бывший руководитель МИД Австрии, глава центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

«Несколько недель назад произошла эскалация, и по кадрам, по сообщениям в СМИ складывалось впечатление, что положение правительства Вучича висит на волоске», — высказалась Кнайсль.

Она отметила, что ситуация в Белграде кажется ей крайне запутанной. По ее словам, Вучич чередует резкие заявления о возможном госперевороте с более примирительными высказываниями в адрес Брюсселя. Она подчеркнула, что подобные действия свидетельствует о сложном положении сербского лидера.

Экс-министр также добавила, что у Вучича отсутствует четкий политический курс, поскольку он пытается одновременно сохранить отношения с партнерами из Европы и не поддерживать антироссийские санкции. По ее мнению, именно это становится причиной множества его нынешних проблем.

Ранее министр по вопросам европейской интеграции республики Неманья Старович заявлял, что Сербия вполне может присоединиться к Евросоюзу насчет ограничений против РФ, однако только при одном важном условии. Он отметил, что ЕС обязан предоставить стране гарантии по вступлению в объединение.

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