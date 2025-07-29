«ВСУ пытаются остановить продвижение наших сил на Сумском направлении. Получается, что пытаются остановить подразделения Минобороны России, которые, выдавив противника с территории Курской области, продвигаются теперь дальше в направлении Сум», — заявил Алаудинов.
Он также отметил, что противник всеми доступными способами стремится остановить российские войска, постоянно предпринимая попытки выбить их с позиций, однако наши подразделения продолжают круглосуточное продвижение вперёд.
Особенно ожесточённые бои, по словам генерала, развернулись в приграничной зоне Сумской области возле Тёткино. На этом участке украинские силы активно контратакуют, пытаясь сдержать наступление. Алаудинов отметил, что отряд «Аида» спецназа «Ахмат» оказывает поддержку российским войскам — в одних случаях помогая удерживать позиции, в других — содействуя дальнейшему продвижению.
Ранее Алаудинов заявил, что Третья мировая война уже не является гипотетической угрозой будущего, но фактически уже началась и активно разворачивается на наших глазах. Он подчеркнул, что традиционные представления о глобальных конфликтах, часто ассоциируемые с применением оружия массового поражения, в частности ядерного, более не соответствуют действительности.