Алаудинов рассказал о провальных попытках ВСУ сдержать российское наступление

Ранее Алаудинов заявил, что Третья мировая война уже не является гипотетической угрозой будущего, но фактически уже началась и активно разворачивается на наших глазах. Он подчеркнул, что традиционные представления о глобальных конфликтах, часто ассоциируемые с применением оружия массового поражения, в частности ядерного, более не соответствуют действительности.