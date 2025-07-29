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Медведев: Трамп и Грэм* не должны решать, когда «садиться за стол переговоров»

Американский сенатор Линдси Грэм*, а также президент США Дональд Трамп не должны решать, когда России и Украине необходимо садиться за переговорный стол. Такое мнение во вторник, 29 июля, выразил заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в социальной сети X.

Американский сенатор Линдси Грэм*, а также президент США Дональд Трамп не должны решать, когда России и Украине необходимо садиться за переговорный стол. Такое мнение во вторник, 29 июля, выразил заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в социальной сети X.

— Не вам и не Трампу диктовать, когда «садиться за стол переговоров». Переговоры закончатся, когда будут достигнуты все цели нашей военной операции. Работайте ради Америки прежде всего, дедули! — добавил политик.

Трамп в ходе встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил, что намерен сократить 50-дневный срок, который отвел на достижение мира между Россией и Украиной.

СМИ сообщили, что изначальный ультиматум президента США стал подарком для российского лидера Владимира Путина. Кроме того, появилась информация, что американский глава в ходе телефонного разговора призвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского перейти в наступление против России.

*Внесен в российский перечень террористов и экстремистов.

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