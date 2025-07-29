В армии США предложили Вашингтону купить российские Командорские острова

Власти США должны купить Командорские острова, которые принадлежат России, заявил подполковник американской армии Джеффри Фриц, служащий в Эстонии в составе командования обеспечения безопасности сухопутных войск Соединённых Штатов.
Указанный архипелаг находится в юго-западной части Берингова моря. Административно Командорские острова являются частью Алеутского района Камчатского края РФ.
«Предложение состоит в том, чтобы США осуществили “мирное и прагматичное приобретение” Командорских островов у Российской Федерации за $15 млрд, чтобы отслеживать потенциальную активность китайских подводных лодок…» — написал Фриц в статье для издания Breaking Defense.
При этом подполковник не уточнил, как он высчитал эту сумму. Военнослужащий пояснил, что архипелаг расположен рядом с маршрутом, который КНР может потенциально использовать для движения своих кораблей от военно-морской базы Цзянгэчжуан до Арктики.
По мнению Фрица, Соединённым Штатам необходимо приобрести не только Командорские острова, но и исключительную экономическую зону вокруг них, а также природные ресурсы района и инфраструктуру. Он отметил, что после этого шага исключительная экономическая зона США увеличится на 3,8%.
Подполковник считает, Командорские острова могли бы войти в американский штат Аляска или стать отдельной территорией США.
Напомним, в январе американский президент Дональд Трамп предложил Дании продать Вашингтону остров Гренландия. Глава датского правительства Метте Фредериксен ответила политику, что эта территория не продается.