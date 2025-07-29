В армии США предложили Вашингтону купить российские Командорские острова

При этом подполковник не уточнил, как он высчитал эту сумму. Военнослужащий пояснил, что архипелаг расположен рядом с маршрутом, который КНР может потенциально использовать для движения своих кораблей от военно-морской базы Цзянгэчжуан до Арктики.