Популярная у туристов страна обвинила соседей в нарушении режима прекращения огня

Однако власти Таиланда предупредили людей, эвакуированных из приграничных районов, не возвращаться домой до дальнейшего уведомления, и эта новость была встречена пострадавшими сообществами со смесью надежды и некоторого скептицизма. Согласно мирному соглашению, встреча военных командиров обеих сторон должна была состояться в 7 утра по местному времени (00:00 по Гринвичу), но была отложена до 10 утра после того, как Таиланд обвинил Камбоджу в нарушении режима прекращения огня. В Камбодже 4 августа также запланировано заседание трансграничного комитета для дальнейшего ослабления напряженности.