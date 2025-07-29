Популярная у туристов страна обвинила соседей в нарушении режима прекращения огня

Таиланд обвиняет Камбоджу в нарушении режима прекращения огня через несколько часов после его вступления в силу. Военный представитель говорит, что Камбоджа атаковала территорию Таиланда в нескольких местах и что тайская армия отреагировала на это, чтобы «сохранить национальный суверенитет».
Таиланд обвинил Камбоджу в нарушении соглашения о прекращении огня, достигнутого в понедельник, заявив, что столкновения продолжались, несмотря на соглашение, направленное на прекращение пятидневных боевых действий, пишет The Guardian.
Генерал-майор Винтай Сувари, представитель Королевской армии Таиланда, заявил, что Камбоджа за ночь атаковала территорию Таиланда «в нескольких местах». По его словам, Таиланд расценил это как «преднамеренное нарушение соглашения, направленное на подрыв доверия друг к другу».
Винтай добавил, что тайские военные немедленно прекратили огонь в полночь, но они отреагировали на действия Камбоджи.
«Я подтверждаю, что тайская сторона использовала военную силу не для вторжения, а для предотвращения вторжения и поддержания национального суверенитета в соответствии с международными правилами», — сказал генерал.
Премьер-министр Камбоджи Хун Мане сообщил в утреннем сообщении в соцсети во вторник, что «линия фронта ослабла после прекращения огня в 12 часов ночи».
В камбоджийском городе Самраонг, расположенном в 20 км от границы, журналист AFP сообщил, что звуки взрывов прекратились за 30 минут до полуночи, и затишье продолжалось до рассвета.
Обе стороны договорились о «немедленном и безоговорочном» прекращении огня в понедельник после переговоров в Малайзии, которые были направлены на прекращение самых ожесточенных боевых действий между соседними странами более чем за десятилетие, напоминает The Guardian.
По меньшей мере 38 человек погибли и более 300 000 были вынуждены покинуть свои дома в результате столкновений, которые вспыхнули на общей границе двух стран в четверг.
Международное давление, требующее прекращения боевых действий, усилилось, и в субботу вмешался Дональд Трамп, предупредив, что торговые переговоры будут приостановлены до тех пор, пока столкновения не прекратятся. Таиланд и Камбоджа сталкиваются с перспективой введения Соединенными Штатами с 1 августа 36-процентного тарифа.
В понедельник Малайзия, нынешний председатель регионального блока Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), провела переговоры о прекращении огня, в которых приняли участие официальные лица из США и Китая.
После объявления соглашения о прекращении огня Трамп взял на себя ответственность за это событие, объявив себя «Президентом МИРА» в посте на своей платформе в социальных сетях.
Однако власти Таиланда предупредили людей, эвакуированных из приграничных районов, не возвращаться домой до дальнейшего уведомления, и эта новость была встречена пострадавшими сообществами со смесью надежды и некоторого скептицизма. Согласно мирному соглашению, встреча военных командиров обеих сторон должна была состояться в 7 утра по местному времени (00:00 по Гринвичу), но была отложена до 10 утра после того, как Таиланд обвинил Камбоджу в нарушении режима прекращения огня. В Камбодже 4 августа также запланировано заседание трансграничного комитета для дальнейшего ослабления напряженности.
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, объявивший в понедельник о заключении соглашения о прекращении огня, назвал его «жизненно важным первым шагом на пути к деэскалации и восстановлению мира и безопасности».
Пресс-секретарь генерального секретаря ООН Антониу Гутерриш заявил в понедельник вечером, что «он настоятельно призывает обе страны полностью соблюдать соглашение и создать условия, способствующие решению давних проблем и достижению прочного мира».
Госдепартамент США заявил, что его официальные лица были «на месте», чтобы руководить мирными переговорами.
Премьер-министр Камбоджи Хун Манет заявил средствам массовой информации, что он надеется и «с уверенностью» верит в то, что результаты соглашения о прекращении огня «предоставят множество возможностей» для возвращения сотен тысяч людей в свои дома, для прекращения боевых действий между двумя странами и восстановления доверия и сотрудничества.
Исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтам Вечаячай отметил, что соглашение «отражает стремление Таиланда к мирному урегулированию», добавив, что его страна согласилась на прекращение огня, которое «будет успешно осуществляться обеими сторонами в духе доброй воли».
Накануне переговоров военные Таиланда заявили, что камбоджийские снайперы расположились лагерем в одном из оспариваемых храмов, и обвинили Пномпень в стягивании войск вдоль границы и обстреле территории Таиланда ракетами, сообщило Agence France-Presse. В сообщении говорилось, что боевые действия велись в семи районах сельской местности, отмеченных холмами, окруженными джунглями, и полями, где местные жители выращивают каучук и рис.