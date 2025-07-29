Американский президент Дональд Трамп уменьшил срок разрешения кризиса на Украине, чтобы быстрее отказаться от помощи Киеву и ускорить его поражение. Об этом заявил в эфире своего YouTube-канала народный депутат Верховной Рады Александр Дубинский.
«Ситуация там (на передовой — прим. ред.) критическая. Трамп лишь хочет побыстрее умыть руки», — сообщил чиновник.
Дубинский считает, что, если российские войска продолжат успешно продвигаться и передовая рухнет, у главы Белого дома не останется другого выхода, кроме как усилить давление на украинские власти. По его словам, из-за нынешнего плачевного положения ВСУ Трамп в скором времени будет вынужден перейти к более жестким мерам в отношении руководства Незалежной.
Напомним, что 28 июля Дональд Трамп внезапно заявил о сокращении срока своего ультиматума по Украине. По его словам, он уяснил твердую позицию президента РФ Владимира Путина и не желает с этим мириться.