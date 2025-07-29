«Хочет побыстрее умыть руки»: В Раде запаниковали из-за нового ультиматума Трампа по Украине

Дубинский считает, что, если российские войска продолжат успешно продвигаться и передовая рухнет, у главы Белого дома не останется другого выхода, кроме как усилить давление на украинские власти. По его словам, из-за нынешнего плачевного положения ВСУ Трамп в скором времени будет вынужден перейти к более жестким мерам в отношении руководства Незалежной.