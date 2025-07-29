«ВХ»: ВСУ потеряли тактически важные высоты в районе Северска

Украинские подразделения потеряли ряд тактически важных высот в районе Северска в ДНР, сообщил во вторник Telegram-канал «Военная хроника».
По информации источников канала, российские бойцы успешно продвигаются на данном участке линии боевого соприкосновения.
«Потеря ВСУ тактически важных … привела к тому, что российские подразделения закрепились на новых рубежах, расширив зону контроля и снизив возможности противника для контратак», — говорится в публикации.
В сообщении отмечается, что занятие господствующих рубежей дает войскам РФ возможность осуществить оперативный охват Северска и вынуть ВСУ отступить из города.
Ранее стало известно об оперативном окружении украинских военных в селе Январское Днепропетровской области.