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«ВХ»: ВСУ потеряли тактически важные высоты в районе Северска

По информации источников канала, российские бойцы закрепились на новых рубежах.

Источник: Аргументы и факты

Украинские подразделения потеряли ряд тактически важных высот в районе Северска в ДНР, сообщил во вторник Telegram-канал «Военная хроника».

По информации источников канала, российские бойцы успешно продвигаются на данном участке линии боевого соприкосновения.

«Потеря ВСУ тактически важных … привела к тому, что российские подразделения закрепились на новых рубежах, расширив зону контроля и снизив возможности противника для контратак», — говорится в публикации.

В сообщении отмечается, что занятие господствующих рубежей дает войскам РФ возможность осуществить оперативный охват Северска и вынуть ВСУ отступить из города.

Ранее стало известно об оперативном окружении украинских военных в селе Январское Днепропетровской области.