Офицер армии США предложил Вашингтону купить у России Командорские острова

Россия и Китай, со своей стороны, выступили с совместным заявлением, в котором подчеркнули, что выступают за сохранение мира и стабильности и предотвращение военно-политической напряженности в Арктике. При этом министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что НАТО ищет предлоги для проникновения в регион ее инфраструктуры.