Шор обвинил власти Молдавии в неуважении конституции

КИШИНЕВ, 29 июл — РИА Новости. Власти Молдавии не уважают конституцию, а боятся ее, зная, что если следовать закону, то им не место в руководстве страны, заявил лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор.
Во вторник, 29 июля, в республике отмечают День конституции. В этот день, 31 год назад, был принят основной закон молдавского государства. Конституция закрепила статус Молдавии как нейтрального, суверенного и многонационального государства.
«Но скажите мне, где сегодня наша конституция? Где ее сила, где ее гарантии? Все уничтожено, растоптано, выжжено паскудной политикой ПДС (правящей партии “Действие и солидарность” — ред.), которая превратила ее в посмешище. Они не уважают конституцию и боятся ее, поскольку знают: если следовать закону, им не место у власти», — написал Шор в своем Telegram-канале.
По его словам, ПДС нарушила принцип разделения властей. «Она (правящая партия — ред.) давит на суды, превращает парламент в цирк, а выборы — в спектакль по ее сценарию. Свобода слова? Только для своих. Экономические свободы? Только для избранных и спонсоров режима. Но Конституция не собственность ПДС-овских марионеток или брюссельских кукловодов. Это гарантия людям, что их права и свободы будут соблюдены. Народ Молдовы будет жить в своей стране по ее законам, а не смотреть на беспредел власти под ширмой евроинтеграции», — подчеркнул Шор.
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.