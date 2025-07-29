Шор обвинил власти Молдавии в неуважении конституции

По его словам, ПДС нарушила принцип разделения властей. «Она (правящая партия — ред.) давит на суды, превращает парламент в цирк, а выборы — в спектакль по ее сценарию. Свобода слова? Только для своих. Экономические свободы? Только для избранных и спонсоров режима. Но Конституция не собственность ПДС-овских марионеток или брюссельских кукловодов. Это гарантия людям, что их права и свободы будут соблюдены. Народ Молдовы будет жить в своей стране по ее законам, а не смотреть на беспредел власти под ширмой евроинтеграции», — подчеркнул Шор.