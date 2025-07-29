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Independent: на руках Трампа заметили макияж во время визита в Шотландию

Журналисты разглядели на руках президента США консилер.

Источник: Аргументы и факты

На руках президента США Дональда Трампа во время визита в Шотландию был замечен макияж. Как утверждает The Independent, руки американского лидера были покрыты консилером.

Увидеть это можно было во время встреч Трампа с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и британским премьером Киром Стармером.

The Independent отмечает, что макияж на правой руке Трампа можно разглядеть на официальных фотографиях. Официального объяснения этому не давали.

Ранее канал Sky News сообщал о большом синяке на тыльной стороне ладони Дональда Трампа. Пресс-секретарь администрации президента Кэролайн Левитт объяснила появление синяка частыми рукопожатиями главы Белого дома с гражданами.

В середине июля стало известно, что медики обнаружили у президента США хроническую венозную недостаточность, которой и объясняются синяки на руках Трампа.

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