Independent: на руках Трампа заметили макияж во время визита в Шотландию

На руках президента США Дональда Трампа во время визита в Шотландию был замечен макияж. Как утверждает The Independent, руки американского лидера были покрыты консилером.
Увидеть это можно было во время встреч Трампа с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и британским премьером Киром Стармером.
The Independent отмечает, что макияж на правой руке Трампа можно разглядеть на официальных фотографиях. Официального объяснения этому не давали.
Ранее канал Sky News сообщал о большом синяке на тыльной стороне ладони Дональда Трампа. Пресс-секретарь администрации президента Кэролайн Левитт объяснила появление синяка частыми рукопожатиями главы Белого дома с гражданами.
В середине июля стало известно, что медики обнаружили у президента США хроническую венозную недостаточность, которой и объясняются синяки на руках Трампа.