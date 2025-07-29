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Захарова раскритиковала идею США о покупке Командорских островов

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Официальной представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала РИА Новости идею покупки США у России Командорских островов.

Источник: © РИА Новости

Ранее подполковник Джеффри Фриц, который в составе командования обеспечения безопасности сухопутных войск США несет службу в Эстонии, предложил задуматься о покупке у России Командорских островов. В статье для Breaking Defense Фриц написал, что Командорские острова США могли бы использовать для отслеживания потенциальной активности китайских подводных лодок на пути в Арктику.

«Это не стоило бы комментировать в принципе, так как продажа Родины в нашей стране считается и по закону, и по совести одним из самых страшных преступлений», — сказала Захарова РИА Новости.

«Но если у у Фрица есть такие деньги, он может сделать Америку снова великой и хотя бы в какой-то части погасить часть госдолга США», — добавила она.

По состоянию на 24 марта 2025 года госдолг США оценивается в 36,64 триллиона долларов.

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