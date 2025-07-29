В Беларуси упростили назначение пенсии — рассказываем о самом важном

Так, ранее подавать заявление в орган по труду, занятости и социальной защите необходимо было именно в свой день рождения: женщинам — в 58 лет, мужчинам — в 63 года. Теперь за назначением пенсии можно обращаться за месяц до дня рождения или в течение месяца после.