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В Беларуси упростили назначение пенсии — рассказываем о самом важном

В Беларуси стало проще оформить пенсию. О главных изменениях напомнили в Министерстве труда и соцзащиты.

Источник: БелТА

Так, ранее подавать заявление в орган по труду, занятости и социальной защите необходимо было именно в свой день рождения: женщинам — в 58 лет, мужчинам — в 63 года. Теперь за назначением пенсии можно обращаться за месяц до дня рождения или в течение месяца после.

Важно! Упрощенный порядок назначения пенсий касается только выплат по возрасту, на пенсии по потере кормильца и по инвалидности он не распространяется. За пенсией по случаю потери кормильца нужно обращаться в течение 12 месяцев со дня смерти кормильца, по инвалидности — в течение трех месяцев со дня установления группы инвалидности.

Кто обязан заниматься сбором документов?

Ответственность за это несет работодатель — именно он должен своевременно предоставлять документы для назначения пенсии в отношении своих работников.

«Задача работодателя — выяснить, есть ли необходимость запрашивать справки о зарплате за период работы до 1 января 2003 года, когда в стране не велся персонифицированный электронный учет сведений о работниках, а также посмотреть корректность внесения записей в трудовой книжке и разобраться, хватает ли данных о стаже», — указано в сообщении.

Если же гражданин перед достижением общеустановленного пенсионного возраста нигде не работал, то ему придется самому заниматься сбором и передачей всех документов. В первую очередь ему следует обратиться в управление по труду, занятости и соцзащите по месту жительства. Там ему подскажут, что необходимо предпринять в зависимости от особенностей трудовой биографии.