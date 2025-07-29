В США призвали купить у России Командорские острова

Подполковник США Джеффри Фриц предложил правительству купить у России Командорские острова за 15 млрд долларов, чтобы лучше следить за действиями Китая в регионе. Свою идею он изложил в статье для издания Breaking Defense.
Офицер обратил внимание, что Командорские острова лежат на пути от китайской военно-морской базы Цзянгэчжуан к Арктике. Он считает, что Вашингтон должен приобрести не только сами острова, но и исключительную экономическую зону вокруг них, а также природные ресурсы и инфраструктуру. Такой шаг увеличит экономическую зону страны на 3,8%.
Фриц напомнил о покупке Аляски в 1867 году. Он отметил, что этот шаг США тогда считали «глупостью», однако эта территория стала краеугольным камнем энергетической и оборонной стратегии страны.
По его мнению, такую же «преобразующую возможность» имеет покупка Командорских островов. Фриц уверен, что это может «укрепить безопасность Арктики, воссоединить разобщенное коренное население и подтвердить лидерство Америки в быстро развивающемся регионе».
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не шутил о приобретении Гренландии, превращении Канады в 51-й штат США и установлении контроля над Панамским каналом.