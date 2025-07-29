Офицер обратил внимание, что Командорские острова лежат на пути от китайской военно-морской базы Цзянгэчжуан к Арктике. Он считает, что Вашингтон должен приобрести не только сами острова, но и исключительную экономическую зону вокруг них, а также природные ресурсы и инфраструктуру. Такой шаг увеличит экономическую зону страны на 3,8%.