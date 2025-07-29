Глава Самарской области встретился с гендиректором общества «Знание»

Напомним, на прошлой неделе губернатор возглавил наблюдательный совет общества «Знание». В его обязанности будет входить контроль работы организации, системное развитие и внедрение лучших практик на территории региона. Максим Древаль подчеркнул, что видит большой потенциал развития общества в Самарской области. На протяжении нескольких лет этот регион занимает высокие позиции в рейтинге по уровню просветительской и проектной деятельности.