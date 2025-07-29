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Глава Самарской области встретился с гендиректором общества «Знание»

В Самарской области будут масштабировать просветительскую деятельность.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: пресс-служба правительства Самарской области

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с генеральным директором общества «Знание» Максимом Древалем. Встреча прошла во время молодежного форума «иВолга».

— С обществом «Знание» нас связывают очень хорошие, рабочие отношения, которые позволяют привносить в жизнь региона много знаний и компетенций со всей страны, — отметил глава региона.

Напомним, на прошлой неделе губернатор возглавил наблюдательный совет общества «Знание». В его обязанности будет входить контроль работы организации, системное развитие и внедрение лучших практик на территории региона. Максим Древаль подчеркнул, что видит большой потенциал развития общества в Самарской области. На протяжении нескольких лет этот регион занимает высокие позиции в рейтинге по уровню просветительской и проектной деятельности.

— Мы рассчитываем на дальнейшее укрепление нашего сотрудничества — будем вместе работать над масштабированием просветительской деятельности в регионе, расширением базы лекторов в муниципалитетах и привлечении к лекторской работе местных лидеров общественного мнения, — отметил гендиректор общества «Знание».