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В Европарламенте раскрыли, почему фон дер Ляйен пошла на сделку с Трампом

Депутат Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Гуннар Бек предположил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заключила невыгодное для ЕС торговое соглашение с США под давлением. В беседе с RTVI парламентарий допустил, что американский президент Дональд Трамп может иметь компромат на фон дер Ляйен.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Гуннар Бек указал на условия соглашения, согласно которым США получили больше выгод, чем страны Евросоюза: теперь европейским производителям придется при ввозе товаров в США платить 15% пошлины, тогда как американские товары будут ввозиться в Европу без уплаты тарифов, пишет RTVI.

Депутат подчеркнул, торговая сделка между Урсулой фон дер Ляйен и Дональдом Трампом несимметрична. По его мнению, отсутствие равных выгод сторон в соглашении свидетельствует о стремительном экономическом упадке Евросоюза по сравнению с другими странами, особенно с США. Депутат добавил, что регресс экономики ЕС фиксируется последние 15 лет.

Однако асимметрия настолько значительна, что возникает законный вопрос: есть ли у президента Трампа компромат на незаконные связи фон дер Ляйен с американскими консалтинговыми компаниями и транснациональными корпорациями?

Гуннар Бек
депутат Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) (цитата по RTVI)

Парламентарий уточнил, что предполагает наличие у Трампа документов или других доказательств, подтверждающих обвинения в коррупции, которые ранее предъявлялись главе Еврокомиссии.

Гуннар Бек отметил, что Евросоюз отказывается от российского газа, так как переориентируется на закупку и использование СПГ из США. Замена поставщиков может объясняться заинтересованностью в этом представителей власти в европейских странах, уверен евродепутат.

«Многие ведущие политики и технократы ЕС тесно связаны с деловыми кругами США. Они с радостью обменяют интересы своих стран на взятки и контракты ЕС на условиях Соединенных Штатов», — резюмировал Гуннар Бек.

Торговая сделка между США и Евросоюзом была заключена 27 июня. Европейский альянс представляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, США — президент Дональд Трамп. По условиям соглашения, европейские поставки в Штаты будут облагаться 15% пошлинами. Договоренность также обязывает Евросоюз выкупить энергоносители на сумму 750 млрд долларов и вложить в развитие американской экономики 600 млрд долларов.

Фон дер Ляйен заявила, что вместо нефти и газа из России в Евросоюзе будут использовать ядерное топливо из Штатов, что соответствует планам ЕС. Страны альянса намеревались отказаться от российских энергоносителей к 2027 году.

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