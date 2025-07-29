Депутат подчеркнул, торговая сделка между Урсулой фон дер Ляйен и Дональдом Трампом несимметрична. По его мнению, отсутствие равных выгод сторон в соглашении свидетельствует о стремительном экономическом упадке Евросоюза по сравнению с другими странами, особенно с США. Депутат добавил, что регресс экономики ЕС фиксируется последние 15 лет.
Однако асимметрия настолько значительна, что возникает законный вопрос: есть ли у президента Трампа компромат на незаконные связи фон дер Ляйен с американскими консалтинговыми компаниями и транснациональными корпорациями?
Парламентарий уточнил, что предполагает наличие у Трампа документов или других доказательств, подтверждающих обвинения в коррупции, которые ранее предъявлялись главе Еврокомиссии.
Гуннар Бек отметил, что Евросоюз отказывается от российского газа, так как переориентируется на закупку и использование СПГ из США. Замена поставщиков может объясняться заинтересованностью в этом представителей власти в европейских странах, уверен евродепутат.
«Многие ведущие политики и технократы ЕС тесно связаны с деловыми кругами США. Они с радостью обменяют интересы своих стран на взятки и контракты ЕС на условиях Соединенных Штатов», — резюмировал Гуннар Бек.
Торговая сделка между США и Евросоюзом была заключена 27 июня. Европейский альянс представляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, США — президент Дональд Трамп. По условиям соглашения, европейские поставки в Штаты будут облагаться 15% пошлинами. Договоренность также обязывает Евросоюз выкупить энергоносители на сумму 750 млрд долларов и вложить в развитие американской экономики 600 млрд долларов.
Фон дер Ляйен заявила, что вместо нефти и газа из России в Евросоюзе будут использовать ядерное топливо из Штатов, что соответствует планам ЕС. Страны альянса намеревались отказаться от российских энергоносителей к 2027 году.