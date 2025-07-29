В Европарламенте раскрыли, почему фон дер Ляйен пошла на сделку с Трампом

Депутат Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Гуннар Бек предположил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заключила невыгодное для ЕС торговое соглашение с США под давлением. В беседе с RTVI парламентарий допустил, что американский президент Дональд Трамп может иметь компромат на фон дер Ляйен.