Свердловские власти разрешили верующим шуметь по ночам

Заксобрание Свердловской области утвердило закон, позволяющий проведение религиозных мероприятий в периоды покоя, известные как «часы тишины», вне зависимости от близости к жилым домам, учреждениям образования, медицины, социальной защиты и гостиницам. Поправки были внесены в региональный закон о соблюдении тишины, документ размещен на официальном портале правовой информации.
Теперь, согласно новым правилам, церемонии богослужений будут разрешены в указанные часы: с 13:00 до 15:00 и с 23:00 до 08:00 утра следующего дня. Эти меры разработаны Министерством общественной безопасности региона по инициативе главы ведомства Александра Кудрявцева совместно с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением Кульбергом.
— Изменения направлены на обеспечение свободы совести и соблюдение федерального законодательства, гарантирующего право на свободу вероисповедания, — уточняется в документе.
Важно отметить, что нововведения касаются исключительно зарегистрированных и законных религиозных объединений.
Штрафные санкции за нарушения закона остаются неизменными: граждане рискуют заплатить штраф от 500 до двух тысяч рублей, должностные лица — от тысячи до пяти тысяч, юридические лица — от трех до семи тысяч рублей.