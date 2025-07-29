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Свердловские власти разрешили верующим шуметь по ночам

На Среднем Урале верующим разрешили шуметь по ночам.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Заксобрание Свердловской области утвердило закон, позволяющий проведение религиозных мероприятий в периоды покоя, известные как «часы тишины», вне зависимости от близости к жилым домам, учреждениям образования, медицины, социальной защиты и гостиницам. Поправки были внесены в региональный закон о соблюдении тишины, документ размещен на официальном портале правовой информации.

Теперь, согласно новым правилам, церемонии богослужений будут разрешены в указанные часы: с 13:00 до 15:00 и с 23:00 до 08:00 утра следующего дня. Эти меры разработаны Министерством общественной безопасности региона по инициативе главы ведомства Александра Кудрявцева совместно с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением Кульбергом.

— Изменения направлены на обеспечение свободы совести и соблюдение федерального законодательства, гарантирующего право на свободу вероисповедания, — уточняется в документе.

Важно отметить, что нововведения касаются исключительно зарегистрированных и законных религиозных объединений.

Штрафные санкции за нарушения закона остаются неизменными: граждане рискуют заплатить штраф от 500 до двух тысяч рублей, должностные лица — от тысячи до пяти тысяч, юридические лица — от трех до семи тысяч рублей.