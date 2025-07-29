Свердловские власти разрешили верующим шуметь по ночам

Теперь, согласно новым правилам, церемонии богослужений будут разрешены в указанные часы: с 13:00 до 15:00 и с 23:00 до 08:00 утра следующего дня. Эти меры разработаны Министерством общественной безопасности региона по инициативе главы ведомства Александра Кудрявцева совместно с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением Кульбергом.