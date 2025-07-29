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В Усть-Удинском муниципальном округе готовятся к выборам мэра и депутатов думы

Иркутская область, НИА-Байкал — Усть-Удинская территориальная избирательная комиссия приняла пакет документов, касающихся проведения выборов мэра и депутатов думы Усть-Удинского муниципального округа.

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Источник: Reuters

Теризбирком утвердил календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления вновь образованного Усть-Удинского муниципального округа, перечень и формы документов, представляемых кандидатами, избирательными объединениями.

Напомним, выборы назначены на 19 октября, решение о назначении выборов опубликовано 24 июля. С 25 июля стартовал период выдвижения кандидатов, который продлится до 3 сентября, партии могут выдвинуть кандидатов в депутаты до 29 августа. На регистрацию документы принимают до 18 часов 8 сентября. Предвыборная агитация в СМИ разрешена с 20 сентября до ноля часов 18 октября.