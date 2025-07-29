В Усть-Удинском муниципальном округе готовятся к выборам мэра и депутатов думы

Напомним, выборы назначены на 19 октября, решение о назначении выборов опубликовано 24 июля. С 25 июля стартовал период выдвижения кандидатов, который продлится до 3 сентября, партии могут выдвинуть кандидатов в депутаты до 29 августа. На регистрацию документы принимают до 18 часов 8 сентября. Предвыборная агитация в СМИ разрешена с 20 сентября до ноля часов 18 октября.