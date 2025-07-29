Как Россия стала общеевропейской угрозой
Эксперт отметила, что в медиасреде западных стран несколько лет подряд повторяется мысль, что Россия — это угроза.
Это означает, что, если вы живете в Австрии и потребляете информацию из стандартного набора СМИ, вы не найдете объективного освещения конфликта на Украине. Если вы выйдете на улицу и спросите, считает ли человек Россию угрозой, большинство ответит «да». Но если вы попросите его объяснить почему, то внятных аргументов не прозвучит.
Сохранять объективность к украинскому конфликту в таких условиях сложно не только обычным гражданам, но австрийскому руководству.
Эксперт рассказала, что Австрия поддерживала санкции против России, начиная с 2014 года. Страна последовательно присоединялась к общеевропейским решениям по Украине, однако воздерживалась от военной поддержки Киева.
Участие Запада в урегулировании украинского конфликта
Рейснер считает, что западные страны пока еще не готовы участвовать в урегулирования украинского конфликта. Более того, для этого необходима политическая воля всех вовлеченных сторон. Эксперт обращает внимание, что говоря об урегулировании, нельзя забывать, что оно невозможно без решения вопроса экономических санкций.
Если ЕС и Австрия открыто заявляют, что санкции не будут сняты, и при этом принимают новый — уже восемнадцатый — пакет санкций против России, то на этом фоне невозможно выступать в роли нейтральной переговорной площадки. Это несовместимо. И должна сказать вам откровенно — я много пишу на эту тему — я не вижу со стороны Запада готовности к переговорам.
Сможет ли Австрия стать площадкой для переговоров
Канцлер Кристиан Штокер предложил провести переговоры по Украине в Вене. Но эксперт считает, что его идея неосуществима по ряду причин, в числе которых — участие Австрии в санкционной политике против России.
Почему Россия должна выбрать Вену как площадку для переговоров, если Австрия с самого начала участвовала в санкциях? Это исключено. Я не вижу ни одной разумной причины, по которой Вена могла бы рассматриваться как нейтральная переговорная площадка.
Рейснер также рассказала, что Австрия с первых дней конфликта не соблюдала нейтралитет в отношении Украины, хотя могла остаться нейтральной. Несмотря на то, что страна не поставляет Киеву оружие, она допустила транзит вооружений через свою территорию из Италии, что в очередной раз подчеркивает, что Австрия не остается нейтральной. Нельзя поддерживать санкции и при этом претендовать на нейтралитет, подчеркивает эксперт.