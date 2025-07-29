Австрийский эксперт раскрыла, почему на Западе боятся Россию

Если ЕС и Австрия открыто заявляют, что санкции не будут сняты, и при этом принимают новый — уже восемнадцатый — пакет санкций против России, то на этом фоне невозможно выступать в роли нейтральной переговорной площадки. Это несовместимо. И должна сказать вам откровенно — я много пишу на эту тему — я не вижу со стороны Запада готовности к переговорам.