Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министр транспорта Самарской области Сергей Карпов ушел в отставку

Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Карпов подал в отставку. Информацию «Ъ-Волга» подтвердили в правительстве региона.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

О том, что Сергей Карпов, вероятно, скоро покинет пост министра, «Ъ-Волга» стало известно в начале июля.

Самарское министерство транспорта господин Карпов возглавил в ноябре прошлого года. В прошлом чиновник занимал аналогичную должность в республике Крым, но в 2020 году глава республики Сергей Аксенов отправил министра в отставку из-за неудовлетворительной организации ремонта дорог. С 2021 года по 2022 год Сергей Карпов занимал должность начальника ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород». Летом 2023 года был назначен руководителем ФБУ «Агентство автомобильного транспорта».

Узнать больше по теме
Сергей Аксенов: биография и жизненный путь главы Крыма
В сентябре 2024 года политика избрали на пост главы Республики Крым третий раз подряд. Собрали основное из биографии Сергея Аксенова: информацию о его детстве, карьере и работе на должности главы Крыма.
Читать дальше