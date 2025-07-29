Жители Башкирии в августе получат повышенную пенсию

С 1 августа отделение Социального фонда России по Башкирии проведет автоматический перерасчет страховых пенсий для пенсионеров, работавших в 2024 году. Выплаты увеличатся у всех получателей страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых работодатели уплачивали страховые взносы в минувшем году. Также увеличатся страховые пенсии по потере кормильца, если на лицевой счёт человека, в связи с утратой которого была оформлена пенсия, от работодателя поступили средства, не учтённые ранее при назначении выплат.
В ведомстве уточнили, размер августовской прибавки к пенсии зависит от уровня заработной платы пенсионера: чем выше заработок, тем значительнее увеличение выплаты. Максимально возможная прибавка — три пенсионных коэффициента. Если на сегодняшний день пенсионер трудоустроен, то стоимость одного коэффициента будет зависеть от года назначения пенсии.
Информацию о накопленных коэффициентах можно найти в выписке из индивидуального лицевого счета, которую можно запросить через личный кабинет на портале государственных услуг.
«Августовский перерасчет производится автоматически, поэтому пенсионерам не нужно никуда обращаться. Выплата пенсий будет произведена в августе в соответствии с установленным графиком», — пояснили в пресс-службе республиканского отделения СФР.
Наряду с перерасчетом страховых пенсий с 1 августа, произойдет корректировка выплат из пенсионных накоплений, а именно накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты, предназначенной для участников программы софинансирования пенсии. Перерасчет будет проведен по итогам инвестирования пенсионных накоплений в предыдущем году.
Напомним, что с начала 2025 года отделение СФР по РБ возобновило индексацию пенсий для всех работающих пенсионеров республики. Теперь индексация производится на тех же основаниях, что и для неработающих пенсионеров, с учетом уровня инфляции за предшествующий год.