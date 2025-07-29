Жители Башкирии в августе получат повышенную пенсию

С 1 августа отделение Социального фонда России по Башкирии проведет автоматический перерасчет страховых пенсий для пенсионеров, работавших в 2024 году. Выплаты увеличатся у всех получателей страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых работодатели уплачивали страховые взносы в минувшем году. Также увеличатся страховые пенсии по потере кормильца, если на лицевой счёт человека, в связи с утратой которого была оформлена пенсия, от работодателя поступили средства, не учтённые ранее при назначении выплат.