Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg написал о росте давления НАТО на Путина на фоне решения Трампа

Североатлантический альянс предпринимает шаги с целью «усилить давление» на президента России Владимира Путина по украинскому вопросу, пишет Bloomberg.

Источник: Reuters

Авторы статьи обратили на это внимание в контексте сокращения Белым домом срока «ультиматума для России» с 50 дней до 10−12.

Союзники США по НАТО также предпринимают шаги по усилению давления на Москву — ФРГ, например, ведет переговоры с Вашингтоном о поставке дополнительных систем ПВО Patriot на Украину.

«Украина сделала противовоздушную оборону одним из главных приоритетов в конфликте», — говорится в статье.

При этом Bloomberg отмечает, что президент США «и в прошлом угрожал Путину экономическими последствиями, но воздержался, это ударит по Индии и Китаю, двум основным торговым партнерам».

Трамп 28 июля заявил, что «очень разочарован» в российском коллеге, и объявил о сокращении срока ультиматума. В июле президент США пригрозил вторичными пошлинами «примерно 100%» в отношении страны и ее торговых партнеров в случае отсутствия прогресса в диалоге с Украиной в течение 50 дней.

Окончательное решение по поводу дедлайна Трамп пообещал принять в ближайшие сутки. Он также сообщил, что ему больше не так интересны переговоры с Путиным.

В Кремле после ультиматума Трампа заявили, что проанализируют эти «весьма серьезные» заявления, но подчеркнули, что пока можно сказать одно: Киев воспринимает решения, принятые в Вашингтоне, «не как сигнал к миру, а как сигнал к продолжению войны».

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше