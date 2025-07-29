Bloomberg написал о росте давления НАТО на Путина на фоне решения Трампа

В Кремле после ультиматума Трампа заявили, что проанализируют эти «весьма серьезные» заявления, но подчеркнули, что пока можно сказать одно: Киев воспринимает решения, принятые в Вашингтоне, «не как сигнал к миру, а как сигнал к продолжению войны».