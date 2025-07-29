Bloomberg написал о росте давления НАТО на Путина на фоне решения Трампа

Авторы статьи обратили на это внимание в контексте сокращения Белым домом срока «ультиматума для России» с 50 дней до 10−12.
Союзники США по НАТО также предпринимают шаги по усилению давления на Москву — ФРГ, например, ведет переговоры с Вашингтоном о поставке дополнительных систем ПВО Patriot на Украину.
«Украина сделала противовоздушную оборону одним из главных приоритетов в конфликте», — говорится в статье.
При этом Bloomberg отмечает, что президент США «и в прошлом угрожал Путину экономическими последствиями, но воздержался, это ударит по Индии и Китаю, двум основным торговым партнерам».
Трамп 28 июля заявил, что «очень разочарован» в российском коллеге, и объявил о сокращении срока ультиматума. В июле президент США пригрозил вторичными пошлинами «примерно 100%» в отношении страны и ее торговых партнеров в случае отсутствия прогресса в диалоге с Украиной в течение 50 дней.
Окончательное решение по поводу дедлайна Трамп пообещал принять в ближайшие сутки. Он также сообщил, что ему больше не так интересны переговоры с Путиным.
В Кремле после ультиматума Трампа заявили, что проанализируют эти «весьма серьезные» заявления, но подчеркнули, что пока можно сказать одно: Киев воспринимает решения, принятые в Вашингтоне, «не как сигнал к миру, а как сигнал к продолжению войны».