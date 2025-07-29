Политик считает, что участие ФРГ в военных поставках Киеву по схеме США, когда европейские страны передают ВСУ свое вооружение, а затем покупают у американцев новые снаряды и установки, невыгодно немецким налогоплательщикам, пишет РИА Новости.
Германия уже отправила ВСУ три комплекса ПВО Patriot. Об этом ранее рассказала The Washington Post со ссылкой на анонимных высокопоставленных чиновников. По данным издания, правительство сейчас ведет переговоры с Белым домом о закупке систем для восполнения арсеналов бундесвера.
«Это не только делает Германию, отправляющую системы на Украину, целью, но и бьет по немецкой экономике, гражданам, налогоплательщикам. Если средства пойдут на покупку новых систем, уже нельзя будет потратить их на здравоохранение и инфраструктуру», — заключил Ральф Нимайер.
Он уточнил, что сейчас в Германии требуют срочного ремонта дорожная инфраструктура, в том числе мосты, в сфере образования, особенно в школах, также ощущается дефицит финансирования. По мнению политика, если деньги из бюджета власти будут направлять на оружие для другой страны, то сами немцы обеднеют как нация.
Напомним, американский президент Дональд Трамп ввел новую схему военной помощи Украине. Страны НАТО из Европы теперь будут поставлять Киеву вооружение и боеприпасы из своих запасов, а затем, чтобы пополнить арсенал — закупать новое вооружение в США. В пакеты военной помощи европейцы по согласованию с Пентагоном включили батареи Patriot. По информации СМИ, в Белом доме принуждают Германию закупить больше систем ПВО, чем планировалось ранее. Часть стран ЕС не готовы принять участие в предложенной Трампом схеме поставок оружия. Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказались участвовать в инициативе.
Кремль не раз заявлял, что военная поддержка НАТО Украины препятствует урегулированию кризиса и напрямую вовлекает страны альянса в конфликт.