В Германии боятся, что станут целью после поставок Patriot Киеву

Напомним, американский президент Дональд Трамп ввел новую схему военной помощи Украине. Страны НАТО из Европы теперь будут поставлять Киеву вооружение и боеприпасы из своих запасов, а затем, чтобы пополнить арсенал — закупать новое вооружение в США. В пакеты военной помощи европейцы по согласованию с Пентагоном включили батареи Patriot. По информации СМИ, в Белом доме принуждают Германию закупить больше систем ПВО, чем планировалось ранее. Часть стран ЕС не готовы принять участие в предложенной Трампом схеме поставок оружия. Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказались участвовать в инициативе.