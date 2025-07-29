«С учётом данного инцидента оперативно принимаются дополнительные меры по усилению контроля за использованием воздушного пространства», — говорится в сообщении.
В столице республики ночью пресекли полёт беспилотника, пострадавших нет.
В Белоруссии усилили контроль за использованием воздушного пространства на фоне ЧП с падением беспилотника в Минске, заявили в Минобороны республики.
«С учётом данного инцидента оперативно принимаются дополнительные меры по усилению контроля за использованием воздушного пространства», — говорится в сообщении.
В столице республики ночью пресекли полёт беспилотника, пострадавших нет.