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В Белоруссии усилили контроль за использованием воздушного пространства

В Белоруссии усилили контроль за использованием воздушного пространства на фоне ЧП с падением беспилотника в Минске, заявили в Минобороны республики.

Источник: Yauheni Beladzed/CC0

«С учётом данного инцидента оперативно принимаются дополнительные меры по усилению контроля за использованием воздушного пространства», — говорится в сообщении.

В столице республики ночью пресекли полёт беспилотника, пострадавших нет.