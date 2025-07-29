Лукашенко встретится с министром иностранных дел Эфиопии

Как сообщалось БЕЛТА, Александр Лукашенко в октябре 2024 года на полях саммита БРИКС в Казани встретился с Абием Ахмедом Али. Говоря о развитии сотрудничества, глава белорусского государства тогда предложил: «Давайте начнем с того, что ближе познакомимся друг с другом. Но я сторонник быстрых шагов. Мир очень меняется, он заставляет нас ускоряться. Поэтому мы готовы настолько быстро делать все, о чем мы договоримся, насколько к этому будете готовы вы сами».