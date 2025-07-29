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Кандидат в губернаторы Дона Юрий Климченко подал документы в избирком для регистрации

Ростовская область, 29 июля 2025. DON24.RU. Кандидат от Партии Пенсионеров на пост губернатора Ростовской области Юрий Климченко подал в избирательную комиссию региона документы для регистрации. Юрий Климченко собрал 239 подписей депутатов муниципального уровня для регистрации.

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Источник: Don24.ru

«Это была кропотливая работа. Благодарю своих земляков — народных избранников за оказанную поддержку. Сейчас моей главной задачей станут встречи с избирателями, чтобы донести до них программу Партии Пенсионеров по развитию Ростовской области», — подчеркнул Климченко.

Он стал вторым кандидатом, подавшим документы в избирательную комиссию.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь уже зарегистрировался 28 июля, предоставив все необходимые бумаги.

Ожидается, что в ближайшее время депутат Госдумы Евгений Бессонов (КПРФ), координатор регионального отделения ЛДПР Денис Фраш и председатель партии «Справедливая Россия — Патриоты за Правду» Сергей Косинов также подадут подобные заявления.

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