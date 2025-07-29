Кандидат в губернаторы Дона Юрий Климченко подал документы в избирком для регистрации

«Это была кропотливая работа. Благодарю своих земляков — народных избранников за оказанную поддержку. Сейчас моей главной задачей станут встречи с избирателями, чтобы донести до них программу Партии Пенсионеров по развитию Ростовской области», — подчеркнул Климченко.
Он стал вторым кандидатом, подавшим документы в избирательную комиссию.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь уже зарегистрировался 28 июля, предоставив все необходимые бумаги.
Ожидается, что в ближайшее время депутат Госдумы Евгений Бессонов (КПРФ), координатор регионального отделения ЛДПР Денис Фраш и председатель партии «Справедливая Россия — Патриоты за Правду» Сергей Косинов также подадут подобные заявления.