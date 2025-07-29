Свердловские депутаты ликвидировали наследие Евгения Куйвашева

Согласно документу, под ликвидацию попало АО «Фармация», закупавшее препараты для больниц. Также прекратит свое существование АНО «Центр развития социально-культурных инициатив». Эта организация курировала строительство нового зала Свердловской филармонии в Екатеринбурге и подготовку к 400-летию Ирбита. Будут также ликвидированы АО «Телевизионная сеть» и «Управление капитального ремонта объектов социальной сферы».