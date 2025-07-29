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Свердловские депутаты ликвидировали наследие Евгения Куйвашева

Свердловское заксобрание ликвидировало «Фармацию» и куратора строительства филармонии.

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Депутаты заксобрания Свердловской области одобрили ликвидацию четырех государственных организаций, созданных в период губернаторства Евгения Куйвашева. Проект представил замгубернатора — глава МУГИСО Алексей Кузнецов.

Согласно документу, под ликвидацию попало АО «Фармация», закупавшее препараты для больниц. Также прекратит свое существование АНО «Центр развития социально-культурных инициатив». Эта организация курировала строительство нового зала Свердловской филармонии в Екатеринбурге и подготовку к 400-летию Ирбита. Будут также ликвидированы АО «Телевизионная сеть» и «Управление капитального ремонта объектов социальной сферы».

Инициатором ликвидации АО «Фармация» выступила замгубернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова. По ее словам, врио губернатора Денис Паслер это предложение поддержал. После ликвидации этой организации останется ГАУСО «Фармация».