Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Федорищев провел инспекцию очистных сооружений в Сызрани

В поселке Новокашпирский в Сызрани подходит к завершению строительство последнего в регионе объекта в рамках национального проекта «Оздоровление Волги».

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

В поселке Новокашпирский в Сызрани подходит к завершению строительство последнего в регионе объекта в рамках национального проекта «Оздоровление Волги». Новые очистные сооружения станут решением давней проблемы поселка с населением около 6 тысяч человек, где промышленные и бытовые стоки десятилетиями сбрасывались напрямую в реку.

Губернатор Вячеслав Федорищев провел инспекцию объекта по поручению заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Патрушева. В ходе проверки выявлены вопросы к подрядной организации, касающиеся как сроков выполнения работ, так и их качества. В ближайшее время должны начаться пуско-наладочные работы, однако темпы строительства требуют ускорения.

Параллельно проверен ход строительства нового жилого квартала, где 55 квартир предназначены для переселенцев из ветхого и аварийного фонда. Несмотря на формальную готовность домов, обнаружены многочисленные недоделки. Подрядчику поставлены жесткие сроки для устранения всех недостатков, чтобы обеспечить граждан качественным и безопасным жильем.

—-

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.