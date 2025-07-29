Губернатор Федорищев провел инспекцию очистных сооружений в Сызрани

В поселке Новокашпирский в Сызрани подходит к завершению строительство последнего в регионе объекта в рамках национального проекта «Оздоровление Волги». Новые очистные сооружения станут решением давней проблемы поселка с населением около 6 тысяч человек, где промышленные и бытовые стоки десятилетиями сбрасывались напрямую в реку.
Губернатор Вячеслав Федорищев провел инспекцию объекта по поручению заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Патрушева. В ходе проверки выявлены вопросы к подрядной организации, касающиеся как сроков выполнения работ, так и их качества. В ближайшее время должны начаться пуско-наладочные работы, однако темпы строительства требуют ускорения.
Параллельно проверен ход строительства нового жилого квартала, где 55 квартир предназначены для переселенцев из ветхого и аварийного фонда. Несмотря на формальную готовность домов, обнаружены многочисленные недоделки. Подрядчику поставлены жесткие сроки для устранения всех недостатков, чтобы обеспечить граждан качественным и безопасным жильем.
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