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Крым планирует сотрудничать со странами Африки

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Бурунди в Российской Федерации Жозефом Нкурунзиза, Чрезвычайным и Полномочным Послом Гвинейской Республики в РФ Ньянкой Аба, Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Чад в РФ Адамом Беширом Махамудом.

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Источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Сергей Аксёнов поприветствовал послов стран Африки и поблагодарил за визит и внимание к республике.

«Мы всегда рады гостям и открыты к сотрудничеству. Россию и страны, которые вы представляете, связывают давние дружеские отношения. Наш Президент уделяет большое внимание развитию отношений со странами Африки. И мы в Крыму также готовы участвовать в выстраивании горизонтальных связей с дружественными государствами. Выражаю благодарность в адрес руководства ваших стран, которые одобрили ваш визит», — сказал Глава Крыма.

Также Сергей Аксёнов отметил заинтересованность Крыма в укреплении и расширении связей с африканскими странами.

«Приглашаем вас ознакомиться с нашими возможностями, с инвестиционным потенциалом в различных сферах — от промышленности и сельского хозяйства до курортов и туризма, посетить объекты культурного наследия. Уверен, что у нас могут быть найдены общие темы, по которым мы сможем двигаться дальше, вносить свой вклад в экономику наших стран. Нам есть что предложить дружественным государствам», — подчеркнул Глава республики.

В свою очередь послы трех стран Африки выразили мнение о том, что в Республике Крым, несмотря на санкции, развиваются многие отрасли экономики. Отдельно гости поблагодарили Главу республики, правительство РК за радушный прием.