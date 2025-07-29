Крым планирует сотрудничать со странами Африки

«Приглашаем вас ознакомиться с нашими возможностями, с инвестиционным потенциалом в различных сферах — от промышленности и сельского хозяйства до курортов и туризма, посетить объекты культурного наследия. Уверен, что у нас могут быть найдены общие темы, по которым мы сможем двигаться дальше, вносить свой вклад в экономику наших стран. Нам есть что предложить дружественным государствам», — подчеркнул Глава республики.