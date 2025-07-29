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Лукашенко: Беларусь очень хочет активизировать сотрудничество с Эфиопией

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь очень хочет активизировать сотрудничество с Эфиопией. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с министром иностранных дел Эфиопии Гедионом Тимотевосом, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

«Эфиопия для нас является одним из важнейших государств в Восточной Африке. Еще с советских времен у нас добрые воспоминания и хорошие надежды на сотрудничество в будущем, — обратился Александр Лукашенко к главе МИД Эфиопии. — Огромная страна, 130 млн с лишним человек населения. Мы видим определенное свое место в Эфиопии, чтобы быть полезными для вас».

Глава государства также поблагодарил Эфиопию, которая немало сделала для признания Беларуси партнером БРИКС. «Надеемся, вы нас будете поддерживать и в будущем в этой организации», — добавил Президент.

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