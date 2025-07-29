Лукашенко: Беларусь очень хочет активизировать сотрудничество с Эфиопией

«Эфиопия для нас является одним из важнейших государств в Восточной Африке. Еще с советских времен у нас добрые воспоминания и хорошие надежды на сотрудничество в будущем, — обратился Александр Лукашенко к главе МИД Эфиопии. — Огромная страна, 130 млн с лишним человек населения. Мы видим определенное свое место в Эфиопии, чтобы быть полезными для вас».